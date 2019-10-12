نزوح نحو 200 ألف سوري منذ بدء العدوان التركي

قالت الإدارة الكردية لشمال شرقي سوريا، السبت، إن 191069 شخصا نزحوا بسبب العدوان التركي على الأراضي السورية.



وذكر بيان للإدارة الكردية شمال شرقي سوريا أنه "بسبب الاستهداف العشوائي من قبل القوات التركية لمدن وبلدات شمال وشرقي سوريا والاستهتار بحياة المدنيين حدثت موجات نزوح كبيرة جدا تسببت في إفراغ مدن بكاملها من سكانها".

وتابع البيان: "من منطقة ديريك في أقصى الشرق حتى كوباني في الغرب.. ينزح السكان في موجات متتالية".

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وقدرت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن نحو 100 ألف شخص فروا من منازلهم في شمال سوريا منذ بدء العدوان التركي يوم الأربعاء.

ورغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة العدوان التركي على حياة المدنيين، فإن القوات التركية تواصل القصف العشوائي على مدن وقرى الشمال السوري، ما دفع آلاف الأسر إلى الفرار نحو الداخل السوري بعيدا عن الحدود التركية.



وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن نزوح أكثر من 60 ألف مدني من مناطقهم شمال شرقي سوريا قبل أقل من 24 ساعة من بداية العدوان التركي.

وتشهد المناطق الواقعة شمال شرقي سوريا عدوانا تركيا، منذ الأربعاء الماضي، قوبل بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.