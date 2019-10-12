بوتين: يجب تطهير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، جميع القوات الأجنبية غير الشرعية في سوريا بمغادرة البلاد.

وأكد أن القوات الروسية ستغادر سوريا إذا قررت القيادة السياسية الجديدة أنها لا تحتاج إلى وجود روسي على أراضيها.

وقال بوتين، في مقابلة إعلامية: "كل من يوجد على أراضي دولة أخرى بشكل غير شرعي، في هذه الحالة سوريا، عليه مغادرة المنطقة، وهذا ينطبق على جميع الدول، وإن أعلنت القيادة الشرعية المستقبلية في سوريا أنها لا تحتاج إلى وجود القوات الجوية الروسية في المنطقة فسوف تخرج منها".

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت العام الماضي عدد الجنود الذين تم إرسالهم إلى سوريا، خلال مشاركتها في النزاع هناك، لافتة إلى أن العدد تجاوز 63 ألف جندي.

وقالت الوزارة بشأن حملتها لدعم الرئيس السوري بشار الأسد منذ عام 2015 إن 63,012 جنديا روسيا "حصلوا على خبرة قتالية" في سوريا.

ويشمل هذا الرقم 25738 ضابطا، و434 جنرالا، إضافة إلى 4329 مختصا في المدفعية والصواريخ.

وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.