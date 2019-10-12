المملكة تقدم مساعدات بقيمة 565 مليون ريال لإعادة إعمار نيبال

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

وقع الصندوق السعودي للتنمية في كاتماندو, اتفاقية قرض بمبلغ 112.5 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية في المناطق المتضررة من الزلزال بنيبال, ضمن إطار التعاون الوثيق بين حكومتي المملكة ونيبال.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم السبت ان “حجم المساعدات المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لمشاريع التنمية في نيبال بتوقيع هذه الاتفاقية يصل إلى (565) مليون ريال.

ويعبر توقيع هذه الاتفاقية بجلاء عن الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين ومدى الاهتمام والدعم المستمر اللذين توليهما حكومة المملكة العربية السعودية، لدعم المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة النيبالية، والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للشعب النيبالي.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب خالد بن سليمان الخضيري ، وعن حكومة النيبال وكيل وزير المالية ولجان كانال.