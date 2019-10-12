الان تتابع محكمة مصرية تقضي بإعدام 6 إرهابيين شنقا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365
قضت محكمة جنايات مصرية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا “الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة”، بالإعدام شنقاً وإلزامهم بالمصروفات.
وأسندت النيابة للمتهمين قيامهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 شباط/فبراير 2016 بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ومهاجمة فندق الأهرامات الثلاثة، بمنطقة الهرم (جنوب غرب القاهرة) وحيازة أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
من ناحية أخرى، قررت المحكمة أيضا إحالة أوراق متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية إمبابة إلى” فضيلة المفتى، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 30 تشرين ثان/نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
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