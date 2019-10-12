سوريا الديمقراطية تنفي سيطرة تركيا على بلدة رأس العين

السبت 12 أكتوبر 2019

سوريا الديمقراطية

متابعات_الخليج 365

نفت قوات سوريا الديمقراطية إعلان تركيا سيطرتها على بلدة رأس العين شمال سوريا .



وقال مسؤول من "سوريا الديمقراطية" إن "رأس العين لا تزال تقاوم، والاشتباكات مستمرة".

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وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها دخلت البلدة من دون أن تسيطر عليها، مع استمرار للمعارك داخلها.

وفي تطور سابق، انسحبت الفصائل الموالية لتركيا، السبت، من طريق تل المر - الرقة -عين عيسى، بعد أن توغلت مسافة 30 كلم في وقت سابق، وقطعت الطريق وسيطرت على حاجز رئيسي.

وكانت خلايا نائمة ساعدت فصائل موالية لتركيا للسيطرة على حاجز تل تمر-الرقة-عين عيسى، فيما استقدمت قوات سوريا الديمقراطية نخبة في معارك رأس العين، مشيراً إلى الوضع المأساوي للمدنيين في ظل جهود أممية معدومة تقريباً.