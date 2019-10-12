شكرا لقرائتكم الرئيس بوتين في لقاء على شاشة "العربية" لأول مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأول مرة، في لقاء خاص على شاشة "العربية"، يذاع غداً الأحد 12 ظهراً بتوقيت السعودية (9:00 بتوقيت غرينتش).

ويُعرض اللقاء بالتزامن مع زيارة الرئيس بوتين للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع القادم.

الرئيس الروسي زار السعودية آخر مرة في فبراير 2007 أي منذ 12 عاماً، أما العاهل السعودي فقد زار روسيا في العام 2017، حينها وصفت زيارة العاهل السعودي بالتاريخية.

Advertisements

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن أن الرئيس الروسي سيزور السعودية يوم الاثنين 14 أكتوبر، على أن يزور الإمارات في اليوم التالي 15 من الشهر نفسه، وذلك وفقاً لوكالات روسية إخبارية.

وأضاف المسؤول الروسي أنه يتم الآن تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية وتجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى المملكة. ووفقاً لمدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي فإن الصندوق سيوقع خلال الزيارة اتفاقيات بنحو ملياري دولار.

وقال أوشاكوف إن الرئيس بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيناقشان في المقام الأول قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث ستشمل المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية.

كما سيتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية الملحة مع التركيز على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديداً في سوريا والخليج واليمن وتسوية القضية الفلسطينية. وسيكون هناك مباحثات بين الرئيس بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.