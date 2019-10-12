شكرا لقرائتكم بوتين: مستعدون للخروج من سوريا عندما تطلب منا حكومة شرعية ذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن سوريا يجب أن تتحرر من الوجود العسكري الأجنبي.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله إن "أي طرف يوجد بشكل غير مشروع على أرض أي دولة، وفي هذا السياق سوريا، عليه أن يغادرها. هذا ينطبق على كل الدول".
وأضاف بوتين أن القوات الروسية في سوريا مستعدة أيضا لمغادرتها بمجرد أن تقول حكومة سورية شرعية جديدة لموسكو إنها لم تعد بحاجة لمساعدتها.
وكان بوتين حذر، أمس الجمعة، من احتمال فرار متشددي تنظيم "داعش" المحتجزين في شمال شرق سوريا بسبب العملية العسكرية التركية هناك.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن بوتين قوله، خلال زيارة لتركمانستان، إنه غير متأكد مما إذا كان باستطاعة تركيا السيطرة على الموقف.
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