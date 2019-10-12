في 4 أيام.. 30 قتيلاً مدنياً ونزوح نحو 200 ألف شخص حصيلة العدوان التركي على سوريا

الموجز

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، اليوم السبت، عن نزوح نحو 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي شمال شرقي سوريا.

وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد، في بيان لها اليوم، إن 191069 شخصا نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية الحالية.

وأوضح البيان أنه ونتيجة الاستهداف العشوائي من قبل الجيش التركي لمدن وبلدات شمال وشرق سوريا والاستهتار بحياة المدنيين، حدثت موجات نزوح كبيرة جدا تسببت في إفراغ مدن بكاملها من سكانها.

وأضاف البيان من منطقة ديريك في أقصى الشرق حتى كوباني في الغرب.. ينزح السكان في موجات متتالية.

وأمس الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 100 ألف شخص فروا من منازلهم في شمال سوريا منذ بدء الهجوم التركي يوم الأربعاء.

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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، قوله إن عدد القتلى من القوات الكردية خلال التصدي للعدوان التركي ارتفع إلى 74 قتيلاً، وأغلبهم سقطوا في بلدة تل أبيض الحدودية.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، قوله إن 49 مسلحاً ينتمون لجماعات سورية معارضة تدعمها تركيا قُتلوا منذ بدء الهجوم يوم الأربعاء الماضي.

وأشار إلى ارتفاع عدد القتلى من المدنيين إلى 30 قتيلا بعد سقوط قتيلين في مدينة القامشلي. وسقط معظم القتلى المدنيين في بلدة تل أبيض الحدودية.

وتسعى الولايات المتحدة لإقناع تركيا بوقف هجومها في شمال سوريا ضد القوات الكردية المدعومة من واشنطن، قائلة إن أنقرة تضر العلاقات بشدة وقد تواجه عقوبات مدمرة.

ووجهت انتقادات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قراره بسحب القوات من الحدود السورية مع تركيا على نطاق واسع في واشنطن، ووُصف بأنه "ضوء أخضر" ضمني لتوغل تركي يقول خبراء إنه قد يتسبب في كارثة إنسانية.