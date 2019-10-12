توقيف المشتبه بتنفيذه عملية طعن بمانشستر بتهمة الإرهاب

أعلنت الشرطة البريطانية توقيف رجل في الأربعين من عمره بتهمة الارهاب بعد الاشتباه بطعنه العديد من الأشخاص في مركز تجاري في مدينة مانشستر شمال غرب انكلترا.
واشارت الى إنّه يجري التحقيق مع الرجل للاشتباه بارتكابه عملا إرهابيا والتحضير له والتحريض عليه، مؤكدا أن المهاجم الذي كان يحمل "سكينا كبيرة" أصاب خمسة أشخاص بجروح ويُعتقد أنه تحرك بمفرده.
وكان الهجوم قد وقع في مركز "ارنديل" التجاري في قلب مدينة مانشستر بالقرب من الموقع الذي فجر فيه متطرف اسلامي نفسه وقتل 22 شخصا بعد حفل المغنية اريانا غراندي في 2017.
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