السفارة الروسية بالكونغو: مواطنان روسيان كانا على متن طائرة "آن-72"

أعلنت السفارة الروسية جمهورية الكونغو الديمقراطية أن "مواطنين روسيين كانا على متن طائرة الشحن من طراز "آنتونوف-72"، التي تحطمت شرقي البلاد".

وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "بحسب المعلومات المتوفرة لدى سفارة ​روسيا​ الاتحادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كان مواطنان روسيان على متن الطائرة من طراز "آنتونوف-72"، المحطمة: 1. فلاديمير فلاديميروفيتش سادوفنيتشي، من مواليد 02/07/1958 ؛ 2. فيتالي ستيبانوفيتش شومكوف من مواليد 02/15/1955 ".

ولفت مستشار بالرئاسة في الكونغو الى إن "طائرة شحن تقل موظفين بالرئاسة تحطمت وعلى متنها ثمانية أشخاص يخشى أنهم قد لاقوا حتفهم".

وذكر بيان لهيئة الطيران المدني أن "الطائرة التي كانت تقل سائق الرئيس فيليكس تشيسيكيدي ومدير للخدمات اللوجسيتية وبعض الجنود، اختفت من شاشات الرادار، ظهر الخميس، بعد ساعة من إقلاعها".

وشدد المستشار فيدي تشيمانجه على إنه "تم العثور على حطام الطائرة لكن الأشخاص الذين كانوا على متنها لا يزالون في عداد المفقودين".