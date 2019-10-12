النشرة: قطع الطريق البحري في صيدا من قبل أنصار النائب أسامة سعد

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان انصار النائب اسامة سعد، اقدموا على قطع الطريق البحري في مدينة صيدا مقابل ميناء الصيادين وخان الافرنج، بالاطارات المشتعلة، احتجاجا على منع القوى الامنية النائب سعد من الوصول بسيارته الى مكان احتفال مركز قوى الامن الداخلي في صيدا برعاية وزيرة الداخلية رايا الحسن.
وعلمت "النشرة" ان الوزيرة الحسن كانت ترعى احتفالا في استراحة صيدا اخرا على بعد مئتي متر من مكان قطعالطريق وحرق الاطارات.
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