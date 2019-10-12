بوتين: يجب تحرير سوريا من الوجود الأجنبي وهذا ينطبق على جميع الدول

أشار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في تصريح الى أنه "يجب تحرير سوريا من الوجود الأجنبي وهذا ينطبق على جميع الدول"، لافتا الى أننا "مستعدون للخروج من سوريا عندما تطلب منا حكومة شرعية جديدة ذلك".

ويأتي تصريح بوتين في وقت اعلن فيه أن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ عن أن "القوات التركية" أطلقت عملية "نبع السلام" بالتعاون مع الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، ضد حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب الكردية وداعش في شمال سوريا.

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من الإرهاب".