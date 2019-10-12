الدفاع التركية تعلن السيطرة على مدينة رأس العين شرق نهر الفرات

أعلنت وزارة الدفاع التركية السيطرة على مدينة رأس العين شرق نهر الفرات بريف الحسكة الشمالي الغربي نتيجة العمليات الناجحة المستمرة في إطار عملية "نبع السلام".

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