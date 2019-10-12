تجمع المطاحن يعلن الاستمرار في اصدار فواتير الطحين وقبضها بالدولار

أكد ​تجمع المطاحن​ "استمرار المطاحن في اصدار فواتير ​الطحين​ وقبضها ب​الدولار​ الاميركي، وقد يصل الامر الى قبضها نقدا وفورا بالدولار دون تأخير، وحتما الى توقيف الاستيراد".

جاء ذلك بعد اجتماع عقده اليوم، تجمع المطاحن بحث في خلاله في ما آلت اليه الإتصالات بشأن معالجة مشكلة التحويل من ​الليرة اللبنانية​ الى الدولار الأميركي والمشاكل التي يصادفها اصحاب المطاحن في عملية استيراد ​القمح​.

وأوضح ان "المشكلة على تصاعد في حال لم يتم معالجتها في السرعة اللازمة وقبل فوات الآوان ونفاذ مخزون المطاحن من القمح الذي يتناقص في صورة يومية، خصوصا وانه مضى أكثر من شهرين على مطالبة ومناشدة المسؤولين لايجاد الحلول المناسبة ، إلا انه لغاية اليوم لم نر اي اهتمام من كل المعنيين"..