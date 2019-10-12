درويش زار مصلحة الأبحاث الزراعية في تل عمارة واطلع على عملها

اعرب رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، بعد تلبيته دعوة رئيس مجلس ادارة المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية رئيس مجلس امناء منظمة "ايكاردا" ميشال افرام لزيارة مركز المصلحة في تل عمارة برفقة عن عن اعجابه بما شاهد من تنظيم ودقة في العمل، مشيدا بـ"الروح العائلية التي تسود العمل في المصلحة"، مؤكدا "ان ميشال افرام هو نموذج الإداري اللبناني الناجح، ورمزا للنجاح اللبناني في العالم".

هذا وكان افرام اطلع درويش على اقسام المصلحة وعملها وعدد المحطات والمراكز التابعة لها في لبنان، كما اطلعه على انتخابه عضوا اساسيا في مجالس ادارة المراكز الخمسة عشرة التابعة للمجلس العلمي في العالم (CGIAR) وبذلك يصبح أول شخصية لبنانية موجودة وعضو في كل مجالس الادارة العلمية لمراكز البحوث الزراعية.