حسن فقيه: نبحث عن نمط جديد في العمل بمشاركة من اكثرية ممثلي القطاعات

اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة ​حسن فقيه​ في الكلمة التي ألقاها في ورشة العمل المتخصصة حول "وضع استراتيجية طويلة الأمد للاتحاد والأولويات التي يجب التركيز عليها"، بالتعاون بين الاتحاد ومؤسسة "فريدريش ايبرت" أنه "إذا نجحنا في وضع خطة طريق واضحة للاتحاد سوف نفتح كوة في جدار الأزمة التي تعصف بالبلاد".

أضاف: "لن أطيل الكلام خصوصا حول الأزمة التي تعصف بالبلاد من كل صوب وتجر مجتمعنا الى الهاوية أو الانفجار، فجميعكم، وكافة خبراء الاقتصاد والاجتماع تناول أسباب هذه الأزمة ونتائجها على العمال والموظفين وباقي الفئات الشعبية وقد حاول الاتحاد عبر أشكال مختلفة التصدي لها بشكل او بآخر ولم ينجح في منع انزلاقها نحو الأسوأ"، لافتا الى إن "مثل هذا الأمر دعا هيئات الاتحاد من مجلس تنفيذي الى هيئة مكتب للبحث عن مخارج حقيقية وعن نمط جديد في العمل ووسائله بمشاركة من أكثرية ممثلي القطاعات العمالية والقوى والأحزاب التي تتفق مع أهداف الاتحاد وترى فيه أداة مساعدة للتغيير"، آملين أن "يستمر هذا التواصل والحوار والعمل المشترك بعد هذه الورشة".

وشدد على أن "المجلس التنفيذي طرح جملة من الأسئلة علينا محاولة الإجابة عليها ووضع تصور مستقبلي لحلول عملية لها"، لافتا الى أن "الاتحاد درج على وضع ورقة مطلبية شبه شاملة تطال مختلف جوانب الحياة العمالية والشعبية لكنه لم يركز بشكل محدد على أي منها كي نتوصل الى نتائج عملية"، مؤكدا إننا "على يقين بأننا إذا نجحنا في وضع خطة طريق واضحة سوف نفتح كوة في جدار هذه الأزمة بالتعاون والتكامل والعمل المشترك".