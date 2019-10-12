المطران درويش استنكر الاعتداء على التن

استنكر راعي أبرشية زحلة و​الفرزل​ للروم الكاثوليك ​المطران عصام درويش​ الاعتداء على الشاب داني التن، وقال خلال استقباله التي ووالده، "نحن في زحلة دار سلام، هذه الرسالة التي نحب أن نوجهها إلى كل اللبنانيين، وبشكل خاص إلى الأشخاص الذين يفكرون بالتطاول على أهل زحلة، نحن دار سلام ولكن أيضا لا ننسى بأن زحلة هي أيضا مربى الأسودي، نحن نمد غصن الزيتون إلى كل أحبائنا وأخوتنا في الوطن، ونطلب منهم أن يمدوا أيضا غصن زيتون لنبني وطنا ونزرع السلام بوطننا".

وإذ دعا إلى "الالتزام بالهدوء والتعاون مع ​الأجهزة الأمنية​"، أكد للوفد تبلغه بأن الأجهزة توصلت في تحقيقها بالقضية "إلى خيوط كثيرة، وعرف صاحب السيارة، وبوقت قريب جدا سيساق هؤلاء إلى العدالة".