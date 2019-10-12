مصادر النشرة: كلام جنبلاط عن الوكالة الوطنية للاعلم لا يعني به زياد حرفوش

توقفت مصادر "النشرة" عند تغريدة النائب ​وليد جنبلاط​ في شأن "​الوكالة الوطنية للاعلام​" والتي تحدث فيها عن "تعيينات نوعية" في الوكالة "لتصبح على مثل وكالة سانا". ورأت هذه المصادر ان جنبلاط لا يمكن ان يعني بذلك زياد حرفوش الذي طرح في التداول لخلافة لور سليمان في إدارة الوكالة والتي مضى على شغلها الموقع 11 عاما. واضافت ان حرفوش الصحافي ايضا في احدى الجرائد لا يستفز بتاتا جنبلاط، والذي قد يكون على علم بان الاسم المطروح فعلا لإدارة الوكالة هو من رحم "التيّار الوطني الحر".

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