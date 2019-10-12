أسامة سعد أكد الاستمرار في نهجه المعارض للسلطة وفسادها وارتكاباتها

اكد النائب اسامة سعد اثر الحادث الذي وقع معه في صيدا، على الاستمرار في نهجه المعارض للسلطة وفسادها وارتكاباتها، وقال: لقد منعوا نائب وطني من الوصول إلى مكان الاحتفال، لقد جئت كرمى ابن صيدا أبو محمود "أحمد النداف" لأنه قدم شيئا لهذا البلد وللدولة التعبانة التعيسة. مع الأسف تصرفوا بطريقة خاطئة، منعوا سيارتي من الدخول إلى مكان الاحتفال، في مقابل أن هناك الكثير من السيارات التي دخلت".

وقال: "هؤلاء "زعران وطراطير"، يخضعون لقرار سياسي، ويسيئون للبنان ولمجلس النواب. أنا لا أنتظر موقف من مجلس النواب إزاء هذا التصرف الذي تكرر للمرة الثالثة. ولأنني معارض يتصرفون معي بهذا الشكل. هذه السلطة الموجودة والسلطة التي سبقتها وهذه الحكومة فليقولوا لنا ماذا قدموا لهذا البلد غير الفقر والموت على أبواب المستشفيات، والبطالة، وتردي الاقتصاد، ومستويات المعيشة، والحفر في الطرقات، وقطع الكهرباء والمياه؟".