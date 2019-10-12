الصراف: على الجميع اتخاذ خطوات عملية والكف عن اطلاق شعارات

دعا وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف اللبنانيين جميعا للمشاركة في احياء ذكرى 13 تشرين في ساحة الحدث يوم غد الاحد مستذكرا شهداء عكار ولبنان الذين استبسلوا وقدموا دماءهم لينهض لبنان وينفض عنه غبار الاستزلام والازمات والحروب..
وأكد الصراف في حديث امام زواره في منزله في كرم عصفور ان لبنان يتعرض لحملات تهويل تهدف الى زعزعة الامان واثارة الخوف واليأس بين المواطنين، لافتا الى ان هناك محاولات خارجية للتأثير على القرار اللبناني والضغط على الدولة اللبنانية لتغيير مسار السفينة. وشدد الصراف على ان مصلحة لبنان هي فوق كل اعتبار او مصلحة، مؤكدا وجود حلول للازمة الحالية.
ولفت الى ان الموازنة يجب ان تكون اصلاحية وانه على الجميع اتخاذ خطوات عملية والكف عن اطلاق شعارات لا تُكسبنا شيئا، مشددا على ان سياسة اضاعة الوقت والمماطلة الذي يعتمدها بعض الافرقاء السياسيين بهدف عرقلة العهد واخذ القرار اللبناني رهينة للخارج من اجل مصالح ضيقة ستبوء بالفشل.
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