بقرادوني: الولايات المتحدة تحاول افشال عهد ميشال عون والسبب حزب الله

أشار رئيس ​حزب الكتائب​ السابق ​كريم بقرادوني​ في حديث تلفزيوني الى أن "الاميركيين يحاولون افشال عهد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وسيستمرون في ذلك وفي اللحظة التي يقول فيها الرئيس عون انه غير موافق على "​حزب الله​" كقوة سياسية وعسكرية ينتهي كل شيء"، مؤكدا أن "​الولايات المتحدة​ تستهدف العهد اليوم".

ورأى أن "الرئيس عون يواجه أكبر التحديات في الوقت الحاضر، وفي حال لم تكن الآمال المعقودة على الرئيس عون على قدر التحدي فإنها ستتحوّل الى خيبة أمل"، مبديا خشيته من أنه "وفي حال فشل الرئيس عون فإن ذلك سيتحول نقمة من اللبنانيين تجاه الدولة وتبدأ المشاريع المجنونة".

ولفت فيما يتعلق بعملية "نبع السلام" التركية الى ان "​سوريا​ تواجه خطر التقسيم و​الاكراد​ خطر الابادة وعدم تفاهم سوريا والاكراد خطأ كبير"، مشيرا الى أن "الاكراد يعتبرون أن من يحميهم هم الاميركيين"، داعيا الى أن "يرتكبوا نفس خطأ ​الارمن​ سابقا بل أن يتفقوا مع ​الدولة السورية​ في هذا المجال".