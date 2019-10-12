شرطة مانشستر تعتبر حادث الطعن في مركز تسوق عملا إرهابيا

دبي - بواسطة محمد فارس تنطلق الشرطة البريطانية في تعاملها مع هجوم الطعن بسكين في مركز تسوق في مانشستر اسفر عن جرح أربعة اشخاص من اعتداء إرهابي، حيث تم اعتقال رجل في الأربعين من عمره بشبهة التورط في عمل إرهابي، حسب مصادر الشرطة. © picture-alliance/AP Photo/J. Goodman Provided by Deutsche Welle
قال المحققون في حادث الطعن، الذي وقع في مركز تسوق في مانشستر، إنهم ينطلقون في التعامل مع الحادث من خلفية إرهابية، حيث تم اعتقال رجل في الأربعين من عمره بشبهة التورط في اعتداء إرهابي. وكانت تقارير تحدثت ظهر اليوم الجمعة عن حادث طعن بسكين في مركز آرنديل التجاري وسط مانشستر.
وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل في الأربعينيات من عمره في موقع الحادث للاشتباه في قيامه باعتداء خطير. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي أفراد الشرطة يستخدمون مسدسا صاعقا خلال القبض على الرجل.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تويتر "أصابني حادث مانشستر بالصدمة، قلبي مع المصابين وكل من تضرروا". وكانت المدينة قد شهدت أدمى هجوم نفذه متشددون في بريطانيا في السنوات الأخيرة عندما قتل مهاجم انتحاري 22 شخصا في مايو/أيار 2017 في نهاية حفل للمغنية أريانا جراندي في مانشستر أرينا في موقع ليس ببعيد عن مركز آرنديل.
ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ)
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