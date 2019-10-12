شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى لـ"الحكومة" بتدشين "شارع مصر" فى الأقصر للحد من البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، موجهاً إلى وزيرى الاستثمار والتنمية المحلية، لتدشين مشروع "شارع مصر" بمحافظة الأقصر، لتوفير فرص عمل للشباب.

وقال إدريس في بيان صحفي اليوم، إن اقتراحه يأتى فى ظل عدم توافر فرص فى القطاع الحكومى، وعجز في القطاع الخاص عن استيعاب الخريجين والمتعطلين عن العمل، لذا تأتى الفرصة المتاحة لاستيعاب الشباب الذي يسعى جاهدًا لبناء مستقبله، من خلال تقديم يد العون لهم والمساعدة في إنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

واضاف إدريس، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مختلف دول العالم، المتقدمة والنامية على حد سواء، تلعب دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد، ولها دورها الرئيسي في محاربة الفقر والبطالة وتعزيز طموحات الشباب لتمكينهم من بناء مستقبلهم.

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ولفت النائب الوفدي، إلي أن ن هناك أفكار ومقترحات شبابية جادة، إلا أن عقبات التمويل والروتين تقف حائًلا أمامها، منوهًا إلى أن هناك ساحات معينة في مواقع معينة في محافظة الأقصر تُصلح أن يتم تخصيصها كساحة لتجميع مشروعات الشباب.

وفي السياق ذاته، أكد إدرس، أن أن محافظة الأقصر، زاخرة بالشباب الواعي الطموح، الذي يئن من البطالة، وينتظر الفرص الملائمة له، وتدشين مشروع "شارع مصر"، ستوفر له كل ما يحتاج.