شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تناقش الاثنين خطة الحكومة بشأن مواجهة التوك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا بعد غد الاثنين، لمتابعـة التوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن، مواجهـة ظـاهرة انتشـار التـوك تـوك بدون تـراخيص، ووضـع الحلـول المناسبة لذلك، بالإضافة إلى المبادرة التى أعلنت الحكومـة عـن تنفيـذها بشـأن اسـتبدال سيارات مينى فان بالتوك توك، وتوضيح القواعد والمعايير التي سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة.

كما تعقد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اجتماعا آخر الاثنين، بشأن استمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن، إعادة هيكلة هيئتي نظافة وتجميـل محـافظتي القـاهرة والجيزة.

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كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، عقدت أولي اجتماعاتها بدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة خطة عملها، وذلك بعد انتخاب هيئة مكتبها.