تعرف على الأجندة التشريعية للجنة الشباب والرياضة بدور الانعقاد الخامس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة الشباب والرياضة، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، 5 مشروعات قوانين علي أجندتها التشريعية، في مقدمتها استئناف مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017. وفى هذا الصدد، نستعرض ما تتضمنه الأجندة التشريعية لخطة عمل لجنة الشباب والرياضة بدور الانعقاد الخامس علي النحو الآتى: - استئناف مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية. - استئناف مناقشة مشروع القانون النيابي بشأن إنشاء المجلس الوطني للشباب. Advertisements - مشروع القانون النيابي بشأن الخدمة العامة. - مشروع القانون النيابي بشأن إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب. - مشروع القانون النيابي بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر رقم 71 لسنة 2017. - يأتي ذلك جنباً إلي جنب مناقشة وإقرار مشورعات قوانين موازنات المجلس القومي للرياضة والمجلس القومي للشباب وديوان عام وزارة الشباب والرياضة، وهيئة استاد القاهرة، والاكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب أثناء مناقشة موازنات العام المالي المرتقب 2020/2021.

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