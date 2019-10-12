شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يشارك فى اجتماعات لجنة الاتحاد البرلمانى الدولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشاركته فى اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلمانى الدولى بالعاصمة الصربية بلجراد، بالمشاركة فى اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثلاً عن المجموعة العربية، حيث تمت مناقشة جملة من الأمور الإجرائية أبرزها الشئون الخاصة بعضوية بعض البرلمانات فى الاتحاد البرلمانى الدولى، فضلا عن مناقشة تعديلات مقترحة على بعض أنظمة ولوائح الاتحاد.

وتمثل اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الدولى بمثابة الجهاز الإدارى له، ويرأسها رئيس الاتحاد ويشغل عضويتها 15 عضواً، ينتمون إلى برلمانات مختلفة ويمثلون المجموعات الجغرافية بالاتحاد، فى حين تضم الجمعية العمومية للاتحاد جميع البرلمانات للدول الأعضاء.

وقد انتخب الدكتور على عبد العال عضواً باللجنة التنفيذية ممثلاً عن المجموعة العربية خلال اجتماعات الجمعية الـ136 للاتحاد البرلمانى الدولى، والتى عُقدت ببنجلاديش أبريل 2017.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلمانى الدولى يعد بمثابة منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، وقد أٌنشئ فى عام 1889 بهدف تشجيع الحكم الديمقراطى من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسى والتعاون والعمل البرلمانى، ويعتبر من أقدم المنظمات الدولية والتى لا تزال مستمرة حتى الآن.

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وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاتها مرتين سنوياً، وهو المنظمة المقابلة للأمم المتحدة بالنسبة للبرلمانات والمؤسسات التشريعية.

ويلعب مجلس النواب المصرى دوراً بارزاً فى أروقة المنظمة البرلمانية العالمية، من خلال المجموعات الجغرافية العربية والأفريقية والإسلامية بالاتحاد لمناقشة مختلف القضايا العالمية والإقليمية، فضلا عن تمتع الدكتور على عبد العال بعلاقات طيبة مع معظم رؤساء البرلمانات والوفود.

ويذكر أن مصر استضافت اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلمانى الدولى مرتان، الأولى كانت عام 1974، أما الثانية كانت عام 1997.