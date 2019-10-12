شكري يلتقي وفد مجلس سوريا الديمقراطية ويؤكد دعم مصر لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، وفد رفيع من مجلس سوريا الديمقراطية، قبيل انطلاق أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية الوزاري، الذي ينعقد اليوم بطلب من مصر لبحث العدوان التركي على شمال وشرق سوريا.

وضمّ الوفد كل من الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار، والرئيسة التنفيذية إلهام أحمد وعضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا سيهانوك ديبو.

وقدم الوفد لشكري، إفادة بتطورات الوضع على الساحة السورية في ظل العدوان التركي الراهن.

وقال سيهانوك ديبو عضو المجلس الرئاسي في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن شكري عبر عن دعم مصر للمقاومة المشروعة في شمال وشرق سوريا في مواجهة العدوان التركي وأكد أنها مقاومة مشروعة وفقاً للمادة ١٥١ من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح ديبو أن وزير الخارجية، قال إن أردوغان يصوغ حججًا واهية تؤسس لارتكاب جرائم والإخلال بمواثيق الأمم المتحدة، مؤكداً أن الاحتلال التركي يعرّض المنطقة إلى خطر الحوادث والتهديد المباشر.

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وشدد وزير الخارجية للوفد على أن مصر ستبذل كل جهدها للحفاظ على سوريا واحدة.

وأشار ديبو إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء لدور مجلس سوريا الديمقراطية في العملية، وأن سوريا تتعرض لاعتداء وعدوان مخالف للقوانين والأعراف الدولية، كما تم التطرق لمسائل تتعلق بوحشية المشروع التركي وتأثيره على المنطقة، كما دعا مجلس سوريا الديمقراطية بأن يكون له دور في العملية السياسية السوريا.

وقال ديبو إن الوفد دعا مصر بأن تقوم بما تتمتع به من ثقل بأن تقوم بدورها الدولي لرفع العدوان.

وأوضح ديبو أنهم أيضاً طلبوا خلال اللقاء أن يدين الوزراء العرب العدوان ويتخذوا قرارات ذات مردود وأن يكون لهم رد فعل قوي وحاسم أمام الوضع الراهن، مؤكداً أننا أمام كارثة حقيقية.

وأضاف "قدمنا من بين التوصيات التي قدمناها توصية بتجميد المكاتب والسفارات التركية في البلدان العربية ودعم المقاومة المشروعة للعدوان التركي.

وقال ديبو إن على الدول العربية أن تنتبه إلى أن هناك مشروعاً يهدد المنطقة يترأسه أردوغان وتساعده للأسف بعض الدول العربية وعلى رأسها قطر، فهذه المسألة تحتاج لخطوات وموقف واضح ولابد للدول العربية أن تعي أن شمال وشرق سوريا ليس سوى البداية.