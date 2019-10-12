رئيس مجلس النواب يبحث التعاون الثنائي مع رئيسة الجمعية الوطنية الصربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

عقد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، جلسة مباحثات ثنائية مع مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، على هامش زيارته لصربيا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في مقر الجمعية الوطنية الصربية.

وأعرب "عبد العال"، عن شكره لرئيسة الجمعية الوطنية الصربية، على حفاوة الاستقبال، مهنئًا البرلمان الصربي على حسن تنظيم أعمال اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد رئيس مجلس النواب، على أهمية الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيد البرلماني، مُقدرًا المواقف الصربية الداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا للجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في هذا المجال ومرحبًا بعقد مشاورات ثنائية مصرية صربية برلمانية حول مكافحة الإرهاب الدولي في النواحي التي تدخل في اختصاص البرلمان.

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كما أكد على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة مستعرضًا في ذلك محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الطموح وحزمة القوانين والتشريعات التي تم إصدارها لتشجيع الاستثمارات في ضوء الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر خاصة في محور قناة السويس وفي المشروعات القومية العملاقة.

من جانبها، أعربت مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، عن تقديرها للتنامي الملحوظ في العلاقات المصرية الصربية والذي يعكسه كثافة الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين خاصة على الصعيد البرلماني مؤكدة على حرصها تعزيز العلاقات المصرية الصربية على كافة الأصعدة والمستويات.

حضر اللقاء السفير المصري في بلجراد السفير عمرو جويلي؛ يشار إلى أن رئيسة الجمعية الوطنية الصربية زارت مصر في 23 يونيو 2019، واستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، كما عقدت اجتماعا مع الدكتور على عبدالعال في مقر مجلس النواب.