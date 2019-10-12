إحالة 25 موظفًا بمجلس مدينة سيدي سالم للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ-إسلام عمار:
أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، 25موظفًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينه سيدي سالم للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري، طبقًا لتكليفات المحافظ.
وكلف المحافظ، إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، بالتحقيق في الأمر، في إطار استراتيجية المحافظة لتحقيق الانضباط وتقييم أداء العاملين.
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