بعد العدوان التركي.. بوتين يطالب جميع القوى الأجنبية بالخروج من سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بضرورة إخلاء سوريا من جميع القوات الأجنبية الموجودة بها.

وأكد بوتين، في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سبوتنيك"، أن روسيا مستعدة للخروج من سوريا عندما تطلب الحكومة الشرعية الجديدة ذلك.

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، احتلال قواتها مدينة رأس العين السورية، في إطار عدوانها على الشمال الشرقي السوري.

فيما نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن تكون القوات التركية احتلت أي من بلدة رأس العين، ذات الأغلبية الكردية.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أعلن اليوم السبت نزوح نحو 100 ألف شخص في شمال شرق سوريا بسبب العدوان التركي التي أطلقها الجيش التركي.