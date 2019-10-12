بالصور.. مستشفى الأورام في الأقصر يستقبل مسئولي المؤسسة المصرفية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، صباح اليوم السبت، قيادات بنك المؤسسة المصرفية، لتقديم الدعم المعنوي اللازم لمرضى السرطان، وبحث سبل المشاركة في المرحلة الثالثة بالمستشفى.

وقال محمود البلك مدير فرع المؤسسة بالأقصر، إنه جرى تنظيم الزيارة لتقديم الدعم والمساندة لمرضى الأورام بالمستشفى.

ورافق فريق العلاقات العامة بالمستشفى، الزوار، خلال جولة على أقسام المستشفى المختلفة، وجرى تقديم شرح وافٍ لهم من أطباء المستشفى بطبيعة العلاج.