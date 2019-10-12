رئيس مجلس الأمة الكويتي يشارك بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

توجّه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، على رأس وفدٍ برلماني إلى العاصمة الصربية (بلغراد) اليوم السبت، وذلك للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ141، والذي يعقد غدًا الأحد ويستمر حتى 17 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يلقي الغانم كلمة وفد الكويت أمام الجمعية العامة للمؤتمر، الذي سيناقش موضوع (دور البرلمانات

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في تعزيز القانون الدولي والمساهمة في التعاون الإقليمي).



كما يشارك الغانم والوفد المرافق له في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الخليجية والعربية والإسلامية والآسيوية، بغية تنسيق المواقف إزاء القضايا التي ستطرح للنقاش، وتوحيد وجهات النظر بشأنها.



ويضم الوفد البرلماني الكويتي المرافق للغانم، كل من

وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف، وأمين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال، وأعضاء الشعبة النواب الحميدي السبيعي، وعلي الدقباسي، وصفاء الهاشم، إضافة إلى النائبين عمر الطبطبائي، وناصر الدوسري، والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.



يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي، تأسس قبل 130 عامًا، كأول منظمة سياسية متعددة الأطراف في العالم، من أجل تشجيع التعاون والحوار بين جميع الأمم، ويضم 178 برلمانا وطنيا عضوا و12 ھيئة برلمانية إقليمية.