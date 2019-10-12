بوتين: ضرورة تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي

قال الرئيس الرويسي، فلاديمير بوتين، إنه يجب تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي وهذا ينطبق على جميع الدول، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأضاف بوتين، "إن أعلنت القيادةالشرعية المستقبلية في سوريا، أنها لا تحتاج إلى وجود القوات الجوية الروسية في المنطقة فسوف تخرج من المنطقة".
وأشار بوتين في مقابلة مع "آر تي" وسكاي نيوز والقناة العربية، "لن تحطم الهجمات على الناقلات والبنية التحتية النفطية في منطقة الخليج الفارسي (العربي) التعاون بين روسيا والدول العربية، بما في ذلك في إطار اتفاق أوبك +".
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