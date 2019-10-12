إيران: الهجوم التركي على سوريا ليس الطريق لإزالة مخاوف أنقرة الأمنية

قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن الهجوم التركي على سوريا ليس الطريق لإزالة مخاوف تركيا الأمنية الحدودية.
نأمل أن تُجرى في عام 2021" وتابع "أعتقد بأن تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد يعد خطوة أولى ومهمة ينبغي أن تتبعها إجراءات جادة من ضمنها خفض التوتر".
أضاف ظريف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية، "أن ما نحتاجه اليوم هو الحوار الداخلي السوري وصياغة الدستور السوري الجديد والانتخابات القادمة التي
طهران تتفهم مطلب تركيا لتوفير الأمن على حدودها الجنوبية، غير أنه قال إن الأمن لا يمكن توفيره عبر الهجوم على سوريا.
وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن
وأضاف "أنني لا أعتقد بأن يتمكن الأتراك من تحقيق الأمن لأنفسهم عبر الهجوم على دولة أخرى، ولا أعتقد بأن يؤدي العنف إلى سبيل الحل السياسي الذي سعت إيران وتركيا وروسيا إلى تحقيقه في سوريا.
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