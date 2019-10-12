انفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل

قال مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، إن مدنيين أصيبا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي مدينة الموصل، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وصرح المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة مدنية ضمن منطقة الشورة جنوبي الموصل، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدمالكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجريحين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".
وتشهد العاصمة العراقية بغداد، وبعض المحافظات بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمةناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
وما زالت القوات العراقية مستمرة بعمليات التفتيش والمداهمات لضمان القضاء على فلول "داعش" الإرهابي، في مختلف المدن العراقية، بالأخص الحدود العراقية السورية، لمنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق.
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