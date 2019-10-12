روسيا تحذر من نشاط الجماعات المسلحة في سوريا عقب العدوان التركي

ذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، من زيادة نشاط الجماعات المسلحة في أماكن مختلفة من سوريا بسبب العدوان التركي عليها.

وأشارت الوزارة - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إلى التفجير الذي استهدف بالأمس دورية للشرطة العسكرية الروسية في درعا، موضحة أنه تم تفجير عبوتين ناسفتين في مسارها وعدم

وجود إصابات بين العسكريين الروس.



وبينت أن العبوة الأولى انفجرت على بعد 700 متر من بلدة "انخل" ، فيما انفجرت العبوة الثانية بعد وصول أجهزة الأمن السورية للمكان؛ ما أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الأمن السوري بجروح طفيفة.



وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت - في وقت سابق - هروب 5 معتقلين من تنظيم (داعش) الإرهابي من أحد السجون بعد سقوط قذائف تركية في جواره بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا، بعد تحذيرات سابقة من خطورة القصف التركي والذي يستهدف مواقع تضم سجونا وأماكن احتجاز الآلاف من عناصر التنظيم الإرهابي.

وكانت القوات التركية قد بدأت قصفا جويا ومدفعيا على مناطق بشمال سوريا الأربعاء الماضي.