اليابان تأمر بإجلاء 262 ألف مواطن استعدادًا لإعصار "هاجيبيس"

أمرت السلطات اليابانية بإجلاء 262 ألف مواطن من منازلهم بشكل فوري في 8 محافظات بوسط وشرق البلاد، تزامنًا مع اقتراب وصول إعصار "هاجيبيس" إلى البلاد.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن التوجيهات صدرت لسكان محافظات "غونما، سايتاما، تشيبا، طوكيو، كاناغاوا، ياماناشي، شيزوكا، ميه"، مشيرة
ولفتت الإذاعة اليابانية إلى أن هناك إرشادات إجلاء قائمة بالفعل لنحو 5.16 مليون شخص في 13 محافظة من وسط إلى شمال شرق اليابان.
وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد توقعت - في وقت سابق الخميس - أن يجتاح الإعصار هاجيبيس شرقي اليابان اليوم السبت، جالبا معه رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة إلى مناطق واسعة من البلاد.
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن يصل الإعصار إلى اليابسة على ساحل المحيط الهادئ وسط اليابان أو شرقها مساء السبت.
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