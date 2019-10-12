كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جرحى بانفجار عبوة ناسفة في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت موقع السومرية نيوز، نقلًا عن مصدر أمني عراقي، بإصابة مدنيين اثنين، بانفجار عبوة ناسفة جنوبي مدينة الموصل في العراق.

وصرح المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة مدنية ضمن منطقة الشورة جنوبي الموصل، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجريحين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد، وبعض المحافظات بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

وما زالت القوات العراقية مستمرة بعمليات التفتيش والمداهمات لضمان القضاء على فلول "داعش" الإرهابي، في مختلف المدن العراقية، بالأخص الحدود العراقية السورية، لمنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال ستة من عناصر داعش في الجانب الغربي من مدينة الموصل شمالي البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء، سعد معن، في بيان صحفي، إن "قوة مشتركة من أفواج الطوارئ ومديرية أم الربيعين وزوارق النجدة النهرية ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى تمكنت من إلقاء القبض على 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، وفق وكالة الأناضول التركية.

وأشار المتحدث إلى أن العملية، تمت "خلال مداهمة وتفتيش مناطق 17 تموز و30 تموز والهرمات والمناطق المحاذية لنهر دجلة جهة حاوي الكنيسة في الجانب الأيمن (الغربي) لمدينة الموصل".

وأضاف معن، أن "المعتقلين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل واحدهم كان اختصاصه سلاح قناص ضد قواتنا الأمنية في معارك تحرير نينوى".

وكان العراق قد استعاد مدينة الموصل وبقية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر العام 2017.