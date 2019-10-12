كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار على موقع عسكري بالضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض موقع عسكري إسرائيلي، لإطلاق نار من سيارة أمس الجمعة، قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، دون أن يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن قوات الجيش عملت على تمشيط المنطقة في محاولة لتحديد مكان العناصر التي أطلقت النيران.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن "مقاومين أطلقوا النار في اتجاه موقع مراقبة لجيش الاحتلال"، الذي اقتحم عناصره منزل أحد منفذي العملية في منطقة عين بوبين.

وعلقت إسرائيل على العملية العسكرية "نبع السلام"، التي تقوم بها القوات التركية في منطقة شرق الفرات داخل الأراضي السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن "الجيش يشعر بالقلق إزاء زعزعة الاستقرار في المنطقة الكردية، واحتمال وقوع مذبحة بالأكراد"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وأكد المصدر العسكري بأن "الجيش يتابع عن كثب عملية نبع السلام".

وكتب عضو حزب "الليكود" الإسرائيلي، جدعون ساعر، على حسابه في موقع "تويتر" بأنه "يجب على إسرائيل أن تسمع صوتا أخلاقيا وواضحا ضد عدوان أردوغان والمس بالأكراد في شمال سوريا، وعرض تقديم المساعدة الإنسانية".

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ومن جانبه نشر يائير لاپيد، العضو في حزب تحالف "أزرق أبيض"على"تويتر" أنه على ضوء أنشطة تركيا في شمال سوريا، أحث وزير القضاء أمير أوحانا على تقديم مشروع قانون إلى الكنيست، للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وهو مشروع قانون منعه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من تقديمه".

ونقلت القناة تصريحات لعضو الكنيست تسفي هاوزر، وقال فيها إن "إسرائيل، بصفتها دولة قومية لأقلية إثنية في الشرق الأوسط، ولا تستطيع إغماض عينيها عن معاناة الكرد في المنطقة".

وأضاف هاوزر، بأن "قتل الكرد وترحيلهم، سيؤدي إلى موجة من اللاجئين، وتغيير التركيبة السكانية، وتكثيف عدم الاستقرار، حتى من منظور إسرائيل".

ودعا هاورد الحكومة الإسرائيلية إلى "استيعاب القواعد الجديدة للعبة في المنطقة، فيما يتعلق بجميع التحديات".

ومن جانبها قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة، أييليت شاكيد، بأن "ذاكرتنا القومية تلزمنا برفض العنف الموجه ضد شعب، وكذلك العنف التركي الموجه ضد الشعب الكردي شمال سوريا".

وأضافت شاكيد في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك": "لقد قلت في الماضي: من مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة، إقامة دولة كردية في المنطقة، من أجل الأمن والاستقرار".