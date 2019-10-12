سعيدة فكري والرابور الحر في أغنية مشتركة

تحضر الفنانة سعيدة فكري، في الفترة الحالية أغنية “ديو”، رفقة الرابور الشاب لحر، الذي لمع نجمه في الآونة الأخيرة.

وصرح “الحر”، أثناء مروره، أخيرا، على قناة “ميدي 1 تي في “برنامج” هاشتاغ بيناتنا”، أنه التقى سعيدة فكري، وخططا معا للقيام بعمل فني مشترك يستهدف عشاق الفن من الجيلين القديم، والجديد.

وعبر ابن مدينة المضيق عن فخره بلقاء فنانة بحجم سعيدة فكري، التي أعجبت بأعماله، مضيفا عنها: “فنانة في قمة التواضع ولقائي بها لن ينسى”.

وعلى الصعيد الشخصي يحضر الرابور لحر لعقد قرانه، حسب تصريحاته، أخيرا، وذلك تزامنا مع بروز اسمه في ساحة الراب المغربي