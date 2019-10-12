المكتب الوطني للكهرباء يكذب “ليديك” وينفي نيته قطع التيار بالدار البيضاء

قال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن أشغال الصيانة التي برمجها يوم 20 أكتوبر 2019 بالدار البيضاء ، لن تؤدي إلى أي انقطاع للتيار الكهربائي بالمدينة .

ونفى المكتب في بلاغ له، معلومات تم نشرها من قبل موقع إلكتروني حول انقطاع التيار الكهربائي بالدار البيضاء في 20 أكتوبر 2019، موضحا أنه في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للزبناء، برمج المكتب في اليوم نفسه أشغالا تتعلق باستبدال عمود كهربائي من الجهد جد العالي( 225 كيلو فولت) ، وذلك في إطار الصيانة الوقائية لشبكة النقل 400/225/60 كيلو فولت.

وحسب المكتب، فإنه من المقرر تنفيذ الأعمال المجدولة دون أي تأثير أو قطع للتيار الكهربائي عن أي مركز يزود مدينة الدار البيضاء ومناطقها بالطاقة الكهربائية.

ويأتي بلاغ المكتب ردا على تصريحات صحفية أدلى بها مسؤول بمصلحة الزبناء والعلاقات بشركة ليديك المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية على مستوى الدار البيضاء الكبرى، قال فيها إن عددا من أحياء مدينة الدار البيضاء ستشهد انقطاعات متكررة في شبكة اكهرباء يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى “أن هذه الانقطاعات لن تتجاوز الساعة والنصف”.