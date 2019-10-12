دورة الألعاب العالمية للكرة الشاطئية.. المنتخب الوطني ينهزم بتسعة أهداف لواحد ضد البرازيل

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، بحصة كبيرة قوامها تسعة أهداف مقابل هدف واحد، ضد منتخب البرازيل، وذلك ضمن أولى مباريات المجموعة الأولى، من دورة الألعاب العالمية الشاطئية، التي تستضيفها، الدوحة، عاصمة قطر، خلال الفترة ما بين 11 و16 أكتوير الجاري.
وأحرز نسيم الحداوي، هدف العناصر الوطنية الوحيد في شباك المنتخب البرازيلي، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب “كاتارا”.
ويتواجد مع المنتخب الوطني في المجموعة، إلى جانب البرازيل، كل من منتخب الإمارات، والمنتخب السويسري، أما المجموعة الثانية، فتضم كل من إيطاليا، وإسبانيا، ثم المكسيك وجزر سليمان.
وتشهد ثالث المجموعات، تواجد السنغال، وإيران، وأوكرانيا، والباراغواي، في حين تتشكل المجموعة الرابعة، من منتخبات روسيا، واليابان، ثم الأوروغواي، والسلفادور.
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