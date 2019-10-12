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اهتزت مدينة تطوان، اليوم الجمعة، على وقع حادثة انتحار جديدة، بعدما قام شاب بوضع حد لحياته شنقا داخل منزله المتواجد بحي الاشارة.
وكشف مقربون من عائلة الشاب الذي يدعى “ف.ب” أنه لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية، وكان مشهود له بسلوكه الحسن مع زملائه وأقاربه.
وحلت سيارة نقل الأموات إلى عين المكان، حيث تم نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل، قصد عرضها على الطبيب الشرعي، من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما باشرت المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوان.. الغموض يلف حادثة انتحار شاب وعائلته: “لم يكن يعاني من أي مرض نفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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