طنجة.. 12 سنة نافذة لزعيم شبكة التهجير السري نحو أوروبا

أصدرت استئنافية طنجة، أول أمس الخميس، حكما قضائيا أدانت فيه شخصا بتهمة التهجير السري وتكوين شبكة متخصصة بالاتجار في البشر، والإيواء، وتعريض قاصرين للخطر، حيث قضت في حقه بالسجن 12 سنة نافذة، وأداء غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر شتنبر الماضي، عندما تم توقيف شخص في عقده الرابع، ملقب ب”الحاج العرايشي” وينحدر من سوق أربعاء الغرب، خلال حملة أمنية بضواحي طنجة، قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد شكايات متعددة في حقه.

المتهم بعد التحقيق معه من طرف المصالح الأمنية المختصة، اعترف بتزعمه لشبكة للهجرة السرية والاتجار في البشر، وأنه كان يوهم الراغبين في الهجرة نحو الديار الأوروبية بإمكانية نقلهم عبر قوارب صغيرة مقابل مبلغ مالي متفق عليه مسبقا.