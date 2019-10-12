إشاعة “مول الشاقور”.. سلطات الفقيه بنصالح تعتقل مُروج الإشاعة

أحالت عناصر الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح، صباح أمس الجمعة، على أنظار النيابة العامة شخصا يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك على خلفية نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يروج لأخبار زائفة من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وأفادت المصالح الأمنية، أنها قد رصدت مقطع فيديو يظهر من خلاله المعني بالأمر، وهو يزعم وجود شخص مختل عقليا ملقب ب” مول الشاقور” يتجول بأحياء مدينة الفقيه بن صالح ويعمد إلى مواجهة النساء والاعتداء عليهن بالسلاح الأبيض.

وأفاد المصدر ذاته، انه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة خلص إلى كون المعطيات التي يتضمنها الشريط مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ليتم بعد ذلك تحديد هوية الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو وتوقيفه والبحث معه حول خلفيات نشره لتلك الأخبار الزائفة، حيث تم تقديمه أمام العدالة وتمت متابعته من أجل المنسوب إليه.

واكد ذات المصدر، أن هذه العملية تأتي في إطار حرص مصالح الأمن الوطني على مكافحة كل مظاهر الإشاعات ومواجهة ترويج الأخبار الزائفة وكل ما من شأنه أن يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.