ريال مدريد يخطط لضم اكتشاف دوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني يخطط لإبرام صفقة مستقبلية، ضمن إطار سياسته بالتعاقد مع النجوم الصاعدة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رغبة الريال تأتي في إطار سياسته بالتعاقد مع النجوم الصاعدة، لتأمين مستقبل النادي ضد القوى الاقتصادية الكبرى في القارة.

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ويقدم هالاند مستويات رائعة مع سالزبورغ هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفًا في 11 مباراة، 3 منها في شباك جينك بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب هدف في ليفربول، بالإضافة لذلك فقد سجل 9 أهداف في شباك هندوراس في كأس العالم تحت 20 سنة.

وارتبط اسم هالاند، بالعديد من الفرق الكبرى في أوروبا، مثل يوفنتوس، ومانشستر يونايتد، خاصة الأخير الذي يشرف على تدريبه مواطنه أولي جونار سولسكاير.

وأشار التقرير، إلى أنه في حالة انتقال هالاند لريال مدريد، ستتم إعارته على شاكلة أوديجارد، وكوبر، للحصول على فرصة أكبر للاعب واكتساب الخبرات.