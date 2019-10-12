يوفنتوس يحدد قيمة ماندزوكيتش لمان يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي حدد قيمة لاعبه الكرواتي، ماريو ماندزوكيتش، القريب من ترك فريقه في شهر كانون الثاني/يناير القادم.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن حامل لقب الكالتشيو قد حدد 10 ملايين يورو على الأقل، من أجل الموافقة على رحيل مهاجمه.

وارتبط اسم ماندزوكيتش (33 عامًا) بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، لتعويض مغادرة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان.

ولا يعتبر مانشستر يونايتد الراغب الوحيد في ضم ماندزوكيتش، حيث يسعى أكثر من نادٍ في دوري المحترفين الأمريكي، للحصول على خدمات النجم الكرواتي المخضرم.

وخرج لاعب بايرن ميونخ السابق من حسابات المدرب الإيطالي، ماوريسيو ساري، الذي يفضل عليه المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين، حيث دربه من قبل في نابولي وتشيلسي.