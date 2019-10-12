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قيادي في الانتقالي يؤكد أن قضية الجنوب ليست محلاً للتفاوض

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أكد قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن قضية الجنوب ليس محلاً للتفاوض في حوار جدة الذي ترعاه المملكة العربية بين المجلس والحكومة .

 

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عدنان الكاف، "ينبغي أن يكون واضحًا للجميع أن قضية الجنوب قضية تحرر وطني ونضال خاضه الجنوبيين منذ سنوات طويلة" .

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واكد الكاف وهو أحد فريق المجلس في مفاوضات جدة، أن تلك القضية خالدة في ضمير أبناء شعبنا وليست محلاً لا للتفاوض ولا للانتقاص من حقوقنا المشروعة.

 

وأضاف "فلا قيمة لنا إن كان الجنوب بأيدي غير أبنائه" .

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