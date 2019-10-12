شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيات تحاول إفشال مهام ثالث رئيس لفريق المراقبين الدوليين في الحديدة والان مع التفاصيل
إتهم الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، وضاح الدبيش، إن ميليشيا الحوثي تحاول إفشال مهام ثالث رئيس لفريق المراقبين الدوليين في الحديدة، الجنرال الهندي، ابهيجيت جوها .
وبحسب الدبيش فقد شرعت الميليشيات في وضع العراقيل أمام الرئيس الجديد للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال أبهيجيت جوها.
وأوضح الدبيش ـ في تصريح صحافي أن ميليشيا الحوثي كعادتها، أفشلت عقد الاجتماع بحجة أن الدعوة وصلت في وقت متأخر، في حين تحتاج إلى اتخاذ ترتيبات أمنية وغيرها، حدّ زعم الميليشيا، والتي طالبت بتأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق.
وأضاف: بحسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك السادس للجنة تنسيق إعادة الانتشار، لن تشارك اللجنة الأممية في الاجتماع الأول هذه المرة، ولكنها ستقدم الدعم لكلا الطرفين لعقد الاجتماع الأول.
كما ستوفر اللجنة الأممية النقل لضباط ارتباط الأطراف الموجودين على متن سفينة البعثة إلى أبعد نقطة في المدينة يسمح للأمم المتحدة الوصول إليها من قبل فريق إدارة الأمن والسلامة التابع للبعثة، وفقاً لما ذكره الدبيش.
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