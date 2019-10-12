شكرا لقرائتكم خبر عن عسكر: 320 امرأة معتقلة في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية والان مع التفاصيل
أكد وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر " ان 320 امرأة لاتزال معتقلات في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية وان الحكومة تعمل وتبذل جهود كبيرة مع المجتمع الدولي من اجل إطلاق سراحهن".
جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها وزير حقوق الانسان اليوم في ختام مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي شاركت فيه اليمن ضمن مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان والتي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن على مدى يومين.
ولفت الى استخدام تنظيمي القاعدة وداعش للمرأة في العمليات الإرهابية.. مؤكدا ان الحكومة اليمنية تدعم قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام وأصدرت قرار بإنشاء لجنة وزارية لتنفيذه وإعداد خطة وطنية من اجل ذلك.
وأشار عسكر الى أن المبادرة الخليجية التي جاءت بعد ثورة الشباب في فبراير 2011م والتي قادت الى حوار وطني شامل خرجت بوثيقة وطنية ومسودة للدستور أعطت للمرآه 30% من المشاركة السياسية، غير ان تمرد وانقلاب ميليشيا الحوثي أثر على المرحلة الانتقالية وحال دون تطبيق ذلك وسبب في انتكاسة كبيرة للوطن.
وحمل الوزير عسكر مليشيا الحوثي الانقلابية اسباب كل ما يحصل من دمار وانتهاكاتها تجاوزات قتل واصابة المدنيين خاصة النساء والاطفال.
وطالب وزير حقوق الإنسان المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة لتنفيذ القرار ١٣٢٥ لدعم المرأة وتمكينها ومن اجل ذلك لابد من دعم القرار 2216 وتنفيذه كسبيل لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام.
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